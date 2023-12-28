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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

28.12.2023 17:20
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları


GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )

Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

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Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230196


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Paladyum 1.133,61 1.139,52 % 0,66  
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