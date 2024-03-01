GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
01.03.2024 18:08
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253980
BIST
'
18:059.097
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -96,54
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.091
En Yüksek
9.227
18:0531,3705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1370
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4333
En Düşük
31,1768
18:0534,0177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1510
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,1094
En Düşük
33,7387
18:052.092,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 39,31
|Açılış
|: 2.092,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.094,29
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|37,84
|53.338.791
|% 10,00
|
|FONET
|40,08
|352.952.225
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|7.618.362
|% 9,99
|
|TGSAS
|52,75
|30.216.185
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.700.407.896
|% 9,98
|
|NETAS
|85,50
|249.039.735
|% -10,00
|
|KTLEV
|107,00
|479.517.135
|% -9,93
|
|KBORU
|157,60
|2.238.607.666
|% -9,48
|
|ISGSY
|28,00
|140.254.225
|% -8,79
|
|EDATA
|31,44
|518.763.721
|% -7,53
|
|MIATK
|81,05
|6.016.423.538
|% 3,51
|
|REEDR
|76,10
|5.704.936.249
|% 9,97
|
|THYAO
|277,75
|5.515.341.966
|% -1,42
|
|KONTR
|286,00
|5.219.420.951
|% -0,35
|
|TUPRS
|164,80
|3.904.339.446
|% 1,85
|
|EKGYO
|11,34
|2.410.934.123
|% 2,16
|
|ODAS
|10,66
|1.972.560.369
|% 5,65
|
|ZOREN
|5,53
|849.463.436
|% -1,95
|
|KOZAL
|22,78
|2.945.105.117
|% -0,52
|
|AKFGY
|2,58
|307.355.329
|% 2,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3624
|31,3705
|% 0,44
|
|Euro
|34,0006
|34,0177
|% 0,45
|
|Sterlin
|39,5170
|39,7152
|% 0,53
|
|Frank
|35,2843
|35,4969
|% 0,30
|
|Riyal
|8,3386
|8,3804
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|884,00
|886,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|956,71
|959,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,98
|83,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.076,85
|2.077,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MAALT
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 1, 203.00 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 733 adet işlem
-
17:58GEREL
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 833, 581 adet işlem
-
17:57VESBE
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 034, 238 adet işlem
-
17:56VESBE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 017, 906 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 08 kaybederek (% -0.98 ) 9, 606