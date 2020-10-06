GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
06.10.2020 12:52
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonun risk değeri 5 olarak güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878534
BIST
14:071.169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 8,25
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.169
En Düşük
1.162
14:077,7765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0119
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7896
En Düşük
7,7419
14:079,1673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0184
|Açılış
|: 9,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1764
En Düşük
9,1224
14:07478,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,67
|Açılış
|: 478,42
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
478,90
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler14:07
|YAPRK
|85,80
|1.602.143
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|37.489.444
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|30.614.526
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|LUKSK
|32,82
|6.982.028
|% 9,99
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|TKURU
|679,20
|662.899
|% -9,99
|
|GARAN
|7,29
|1.156.876.906
|% 1,53
|
|ODAS
|3,27
|925.901.069
|% 8,28
|
|SISE
|6,98
|818.979.682
|% -0,57
|
|TURSG
|6,24
|532.583.153
|% 2,63
|
|ZOREN
|2,68
|436.872.609
|% 2,68
|
|ODAS
|3,27
|925.901.069
|% 8,28
|
|ZOREN
|2,68
|436.872.609
|% 2,68
|
|GARAN
|7,29
|1.156.876.906
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,80
|271.270.300
|% 1,69
|
|SISE
|6,98
|818.979.682
|% -0,57
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7729
|7,7765
|% 0,15
|
|Euro
|9,1607
|9,1673
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,0278
|10,0781
|% -0,22
|
|Frank
|8,4656
|8,5166
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0673
|2,0777
|% 0,17
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|0,84
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,67
|
|Cumhuriyet
|3.162
|3.210
|12,00
|
|Tam
|3.146
|3.224
|3,01
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|1,46
|
|Çeyrek
|763
|780
|0,73
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,37
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,00
|
|B. Petrol
|41,79
|41,79
|0,50
|