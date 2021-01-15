GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
15.01.2021 22:12
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel tanıtım formu- risk değeri değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902896
BIST
18:051.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -22,11
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.516
18:057,4704
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1095
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5102
En Düşük
7,3521
18:059,0282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0599
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0938
En Düşük
8,9346
18:05438,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,79
|Açılış
|: 438,32
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|35,20
|807.664
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|71.525.245
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|4.183.165
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|183.210.099
|% 9,99
|
|SUMAS
|68,45
|603.455
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|38.281.362
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|ISBIR
|4.100,00
|2.757.128
|% -7,97
|
|TACTR
|13,14
|1.816.572
|% -6,74
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
|
|KOZAL
|116,10
|2.060.992.555
|% 5,07
|
|THYAO
|13,23
|1.732.658.672
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
|
|TSKB
|1,88
|836.222.287
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,59
|574.728.457
|% -3,05
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4577
|7,4685
|% 1,46
|
|Euro
|9,0047
|9,0317
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,0957
|10,1463
|% 0,44
|
|Frank
|8,3312
|8,3814
|% 0,80
|
|Riyal
|1,9811
|1,9911
|% 1,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-20,32
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,38
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,12
|
|B. Petrol
|54,99
|54,99
|-1,43
|