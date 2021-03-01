GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
01.03.2021 19:29
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel tanıtım formu - risk değeri değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914167
BIST
14:451.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,11
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
14:457,3167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0207
|Açılış
|: 7,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
14:458,8046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0142
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8411
En Düşük
8,7606
14:45407,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,86
|Açılış
|: 407,07
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
408,25
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler14:45
|AYEN
|8,91
|77.032.551
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.056.854
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,78
|3.987.974.456
|% 7,10
|
|KOZAL
|132,60
|1.382.251.440
|% -2,71
|
|PGSUS
|92,10
|1.041.259.258
|% 4,07
|
|KRDMD
|6,80
|1.027.952.210
|% -1,45
|
|PETKM
|5,48
|962.958.902
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,34
|768.906.198
|% -0,43
|
|THYAO
|14,78
|3.987.974.456
|% 7,10
|
|SKBNK
|1,39
|275.008.685
|% -0,71
|
|PETKM
|5,48
|962.958.902
|% 1,86
|
|KARSN
|4,66
|740.565.972
|% 4,95
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3095
|7,3167
|% 0,28
|
|Euro
|8,7985
|8,8046
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,1607
|10,2117
|% 0,38
|
|Frank
|7,9553
|8,0032
|% 0,18
|
|Riyal
|1,9478
|1,9576
|% 0,46
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|5,46
|
|Altın Gr.
|407
|408
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.713
|2.754
|16,00
|
|Tam
|2.698
|2.766
|11,65
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|5,63
|
|Çeyrek
|654
|669
|2,82
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,33
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,54
|63,54
|-0,15
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
14:57TKFEN
Yüzde 4.76 oranında artışla 17.18 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 756, 130 adet işlem
-
14:56MNDRS
Yüzde 4.02 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 223, 268 adet işlem
-
14:54VERTU
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 31.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 142, 988 adet işlem
-
14:52KERVN
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 0.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 071, 310 adet işlem
-
14:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 42 kaybederek (% -0.03 ) 1, 334