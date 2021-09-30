GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
30.09.2021 13:14
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel tanıtım formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965861
BIST
14:121.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.399
En Düşük
1.386
14:128,8920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0250
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
14:1210,3165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0392
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2949
14:12493,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,49
|Açılış
|: 493,02
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,66
BIST En Aktif Hisseler14:12
|VBTYZ
|20,74
|53.492.824
|% 9,97
|
|EDATA
|11,09
|71.644.033
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|ATAGY
|4,29
|18.632.994
|% 9,16
|
|KERVN
|0,64
|850.112
|% 8,47
|
|RALYH
|5,87
|376.179
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|207.967.079
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|834.398
|% -9,93
|
|KTSKR
|37,32
|116.630.138
|% -9,06
|
|BALAT
|8,78
|175.856
|% -6,60
|
|GARAN
|9,09
|992.949.163
|% 0,33
|
|THYAO
|14,00
|671.029.328
|% 1,60
|
|TUPRS
|114,60
|541.525.593
|% 1,69
|
|SISE
|8,19
|517.485.619
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,38
|465.899.078
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,38
|465.899.078
|% 0,42
|
|GARAN
|9,09
|992.949.163
|% 0,33
|
|ODAS
|1,37
|101.533.642
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,79
|116.325.194
|% 0,56
|
|SISE
|8,19
|517.485.619
|% 0,24
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8865
|8,8920
|% -0,28
|
|Euro
|10,3099
|10,3165
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,9258
|11,9856
|% -0,04
|
|Frank
|9,4650
|9,5220
|% -0,34
|
|Riyal
|2,3653
|2,3772
|% -0,16
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-2,77
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.325
|1,00
|
|Tam
|3.259
|3.341
|3,45
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|1,67
|
|Çeyrek
|790
|808
|0,84
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,52
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,00
|
|B. Petrol
|77,94
|77,94
|-0,15
|
Seans Raporu
14:12
daha fazla
-
14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, BIMAS, KOZAA
-
14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, TAVHL, THYAO
-
14:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 71 kaybederek (% -0.14 ) 1, 220
-
14:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, KERVN, EDATA
-
14:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OYLUM, BIOEN, RALYH