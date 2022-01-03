GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
03.01.2022 11:41
No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel tanıtım formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987858
BIST
16:281.909
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 51,48
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
16:2813,1647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0898
|Açılış
|: 13,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
16:2814,9803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,1260
|Açılış
|: 14,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
16:28768,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -11,50
|Açılış
|: 768,62
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler16:26
|CRFSA
|42,02
|3.209.193
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.007.603
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|338.183.496
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.503.374
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.876.291
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,70
|58.950.955
|% -4,57
|
|NIBAS
|14,27
|20.745.674
|% -4,36
|
|AKGRT
|10,26
|12.738.029
|% -3,21
|
|DURDO
|19,40
|6.548.518
|% -2,66
|
|GARAN
|11,47
|1.552.874.847
|% 1,77
|
|THYAO
|21,24
|1.463.350.980
|% 6,09
|
|EREGL
|28,68
|1.033.580.952
|% 1,85
|
|YKBNK
|3,44
|853.912.404
|% 1,78
|
|SISE
|13,69
|812.174.842
|% 2,32
|
|YKBNK
|3,44
|853.912.404
|% 1,78
|
|ODAS
|1,40
|208.357.692
|% 4,48
|
|GARAN
|11,47
|1.552.874.847
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,20
|270.934.126
|% 2,80
|
|TSKB
|1,50
|110.113.365
|% 4,17
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1726
|13,2052
|% -0,37
|
|Euro
|14,9600
|14,9800
|% -1,12
|
|Sterlin
|17,8527
|17,9423
|% -0,11
|
|Frank
|14,4630
|14,5502
|% -0,05
|
|Riyal
|3,5235
|3,5411
|% 0,10
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-20,96
|
|Altın Gr.
|774
|774
|-5,52
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.250
|-84,00
|
|Tam
|5.133
|5.267
|-96,67
|
|Yarım
|2.481
|2.548
|-46,76
|
|Çeyrek
|1.244
|1.274
|-23,38
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,86
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|-0,09
|
|B. Petrol
|77,41
|77,41
|-0,37
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:39SKTAS
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 391, 428 adet işlem
-
16:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 19 artarak (% 3.17 ) 2, 089
-
16:38IHAAS
Yüzde 7.37 oranında artışla 10.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 883, 253 adet işlem
-
16:35EDIP
Yüzde 9.32 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 636, 175 adet işlem
-
16:33XU100
Endeks 1, 910 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 82 üstünde . İşlem hacmi 17, 179.00 milyon TL de