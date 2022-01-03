GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
03.01.2022 11:41
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel tanıtım formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987859
BIST
16:341.910
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 52,32
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
16:3413,1307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,1238
|Açılış
|: 13,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
16:3414,9151
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,1912
|Açılış
|: 14,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
16:34767,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -12,07
|Açılış
|: 767,60
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler16:34
|CRFSA
|42,02
|3.211.421
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.064.812
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|338.213.293
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.503.379
|% 9,73
|
|EDIP
|3,06
|45.543.182
|% 9,68
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|14,26
|21.002.961
|% -4,42
|
|BAGFS
|16,81
|60.906.892
|% -3,94
|
|AKGRT
|10,24
|12.957.583
|% -3,40
|
|PKART
|19,00
|4.085.216
|% -3,11
|
|GARAN
|11,46
|1.557.426.382
|% 1,69
|
|THYAO
|21,30
|1.536.232.127
|% 6,39
|
|EREGL
|28,70
|1.048.227.959
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,44
|856.819.834
|% 1,78
|
|SISE
|13,63
|832.497.694
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,44
|856.819.834
|% 1,78
|
|ODAS
|1,39
|227.444.108
|% 3,73
|
|GARAN
|11,46
|1.557.426.382
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,20
|271.431.983
|% 2,80
|
|TSKB
|1,50
|113.039.494
|% 4,17
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1137
|13,1307
|% -0,93
|
|Euro
|14,8566
|14,9151
|% -1,27
|
|Sterlin
|17,7295
|17,8184
|% -0,80
|
|Frank
|14,3583
|14,4448
|% -0,78
|
|Riyal
|3,5003
|3,5179
|% -0,55
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-22,05
|
|Altın Gr.
|767
|768
|-12,07
|
|Cumhuriyet
|5.125
|5.202
|-132,00
|
|Tam
|5.086
|5.219
|-144,54
|
|Yarım
|2.458
|2.525
|-69,92
|
|Çeyrek
|1.233
|1.262
|-34,95
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,82
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|9,71
|9,72
|-0,20
|
|B. Petrol
|77,53
|77,53
|-0,25
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:48XU100
Endeks 1, 909 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 78 üstünde . İşlem hacmi 17, 602.00 milyon TL de
-
16:48TOASO
Yüzde 9.18 oranında artışla 82.65 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 007, 187 adet işlem
-
16:45MAALT
Yüzde 6.34 oranında artışla 295.00 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 301 adet işlem
-
16:44KUYAS
Yüzde 7.05 oranında artışla 5.47 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 705, 457 adet işlem
-
16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 04 artarak (% 2.98 ) 1, 695