GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
22.02.2022 10:06
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel tanıtım formu - risk değeri 6 olarak güncellendi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003378
BIST
14:502.023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -14,83
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
14:5013,8204
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1578
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,6330
14:5015,6901
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2113
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6905
En Düşük
15,4300
14:50840,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,12
|Açılış
|: 840,37
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler14:50
|HUNER
|2,20
|3.439.042
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.075.759
|% 9,94
|
|TCELL
|20,94
|534.935.123
|% 8,27
|
|POLTK
|590,40
|81.837.115
|% 7,62
|
|BASCM
|5,67
|395.881
|% 7,59
|
|PKENT
|467,30
|776.653
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|48.003.916
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|28,96
|2.635.274.594
|% -1,63
|
|KRDMD
|11,71
|1.016.731.451
|% -0,17
|
|EREGL
|28,58
|891.616.844
|% -0,97
|
|YKBNK
|4,02
|860.208.966
|% -0,74
|
|KARSN
|3,97
|734.975.053
|% -0,50
|
|YKBNK
|4,02
|860.208.966
|% -0,74
|
|KARSN
|3,97
|734.975.053
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,26
|290.905.952
|% -1,74
|
|ODAS
|1,35
|148.726.153
|% -0,74
|
|THYAO
|28,96
|2.635.274.594
|% -1,63
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8147
|13,8204
|% 1,15
|
|Euro
|15,6794
|15,6901
|% 1,37
|
|Sterlin
|18,6874
|18,7811
|% 0,85
|
|Frank
|14,9713
|15,0615
|% 0,83
|
|Riyal
|3,6709
|3,6893
|% 1,11
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-10,97
|
|Altın Gr.
|841
|841
|3,86
|
|Cumhuriyet
|5.594
|5.679
|63,00
|
|Tam
|5.572
|5.711
|69,71
|
|Yarım
|2.693
|2.762
|33,72
|
|Çeyrek
|1.351
|1.381
|16,86
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,04
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|0,15
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|1,95
|
Seans Raporu
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15:04XU050
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