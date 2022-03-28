GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
28.03.2022 15:53
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel tanıtım formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013420
BIST
15:452.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 8,27
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
15:4514,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0195
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
15:4516,2783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0166
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
15:45927,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,51
|Açılış
|: 927,39
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler15:45
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|833.959
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.664.356
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|16.168.481
|% 9,83
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|199.665.286
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|64.238.002
|% -9,90
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|SKTAS
|3,16
|14.243.267
|% -5,39
|
|THYAO
|28,96
|3.187.542.116
|% 2,84
|
|SASA
|61,85
|1.896.856.541
|% 3,08
|
|KARSN
|5,07
|1.094.419.653
|% 2,42
|
|KRDMD
|15,31
|1.003.760.502
|% 0,07
|
|EREGL
|32,96
|961.424.471
|% -0,72
|
|ODAS
|1,83
|612.119.256
|% 8,93
|
|KARSN
|5,07
|1.094.419.653
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,35
|378.068.708
|% 3,07
|
|THYAO
|28,96
|3.187.542.116
|% 2,84
|
|DOHOL
|3,29
|323.236.116
|% 1,86
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8418
|14,8501
|% 0,13
|
|Euro
|16,2679
|16,2783
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,3935
|19,4907
|% -0,50
|
|Frank
|15,8056
|15,9008
|% -0,43
|
|Riyal
|3,9455
|3,9653
|% 0,10
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-15,11
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-7,11
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.195
|-85,00
|
|Tam
|6.108
|6.261
|-50,32
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-24,34
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-12,17
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,16
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,19
|
|B. Petrol
|112
|112
|-5,33
|
Seans Raporu
15:45
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16:00SANKO
Yüzde 4.93 oranında artışla 9.79 lira fiyatla işlem gören hissede 977, 738 adet işlem
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15:59XU100
Endeks 2, 184 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 20, 893.00 milyon TL de
-
15:59FADE
Yüzde 4.56 oranında artışla 7.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 547, 800 adet işlem
-
15:58DAPGM
Yüzde 4.57 oranında artışla 18.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 225, 266 adet işlem
-
15:57AYEN
Yüzde 6.37 oranında artışla 14.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 103, 613 adet işlem