GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
31.03.2022 15:27
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel tanıtım formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014422
BIST
16:382.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 9,68
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
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2.245
En Düşük
2.226
16:3814,6845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0314
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
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14,6845
En Düşük
14,5922
16:3816,3117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0424
|Açılış
|: 16,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
16:38915,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,62
|Açılış
|: 915,62
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|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
916,01
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler16:38
|AYCES
|72,05
|4.676.487
|% 10,00
|
|TURGG
|216,70
|55.129.264
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.703.271
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|45.839.092
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|44.582.167
|% 9,97
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,19
|141.083.662
|% -8,02
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|AKFGY
|3,28
|311.909.548
|% -5,75
|
|KAPLM
|56,75
|9.823.599
|% -4,86
|
|THYAO
|32,54
|3.747.732.311
|% 1,12
|
|GARAN
|12,26
|2.434.306.429
|% 0,57
|
|KRDMD
|15,24
|1.905.287.204
|% 1,94
|
|SISE
|15,24
|1.121.385.124
|% 0,73
|
|TUPRS
|213,40
|1.013.580.078
|% 3,39
|
|ODAS
|1,74
|395.907.229
|% 3,57
|
|GARAN
|12,26
|2.434.306.429
|% 0,57
|
|YKBNK
|4,09
|748.512.143
|% -0,73
|
|KARSN
|5,57
|986.123.483
|% 4,90
|
|KRDMD
|15,24
|1.905.287.204
|% 1,94
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6726
|14,6845
|% 0,21
|
|Euro
|16,2966
|16,3117
|% -0,26
|
|Sterlin
|19,2166
|19,3130
|% 0,09
|
|Frank
|15,8100
|15,9053
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9002
|3,9198
|% 0,12
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|8,92
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,04
|
|Cumhuriyet
|6.060
|6.152
|24,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|23,50
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|11,37
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,78
|