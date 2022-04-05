GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
05.04.2022 09:47
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel tanıtım formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015736
BIST
10:412.322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 10,97
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
10:4114,7140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0354
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7176
En Düşük
14,6627
10:4116,1697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0546
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,1748
En Düşük
16,1032
10:41912,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,44
|Açılış
|: 912,12
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler10:39
|ARMDA
|85,90
|1.937.818
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|22,66
|6.417.054
|% 7,70
|
|ULUSE
|146,90
|10.062.935
|% 7,23
|
|TMSN
|18,40
|58.251.463
|% 6,91
|
|EDIP
|3,35
|3.202.791
|% -3,46
|
|ENSRI
|16,21
|16.291.469
|% -3,34
|
|GEREL
|4,63
|18.449.009
|% -3,34
|
|CEOEM
|12,80
|8.923.231
|% -2,96
|
|DAPGM
|21,96
|37.704.074
|% -2,66
|
|GARAN
|12,58
|966.361.244
|% -0,40
|
|THYAO
|34,04
|916.254.979
|% 1,73
|
|ASELS
|25,58
|802.670.065
|% 0,95
|
|AKBNK
|7,76
|628.183.434
|% 0,52
|
|YKBNK
|4,23
|534.996.995
|% 0,48
|
|YKBNK
|4,23
|534.996.995
|% 0,48
|
|AKBNK
|7,76
|628.183.434
|% 0,52
|
|GARAN
|12,58
|966.361.244
|% -0,40
|
|HALKB
|5,00
|364.553.162
|% 3,52
|
|ODAS
|1,81
|120.824.392
|% 1,69
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7112
|14,7160
|% 0,25
|
|Euro
|16,1624
|16,1746
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,2661
|19,3627
|% 0,33
|
|Frank
|15,8317
|15,9271
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9100
|3,9296
|% 0,19
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-4,23
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,82
|