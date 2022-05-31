GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
31.05.2022 11:37
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel tanıtım formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033518
BIST
13:192.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,51
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
13:1916,4145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0343
|Açılış
|: 16,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
13:1917,6429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0228
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5800
13:19976,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,53
|Açılış
|: 977,12
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler13:17
|MRGYO
|1,54
|20.187.823
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|15.389.394
|% 9,98
|
|SILVR
|14,13
|6.707.112
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.503.345
|% 9,93
|
|AKSA
|60,60
|235.954.459
|% 8,99
|
|KZBGY
|70,40
|23.429.601
|% -9,10
|
|AKFGY
|2,28
|179.109.370
|% -7,69
|
|AVGYO
|3,10
|19.760.521
|% -7,46
|
|ROYAL
|3,00
|91.335
|% -3,85
|
|MNDRS
|3,27
|8.082.412
|% -3,54
|
|THYAO
|48,90
|3.873.407.655
|% -1,25
|
|TUPRS
|273,30
|1.300.438.666
|% 5,52
|
|SASA
|35,44
|1.271.846.697
|% 3,69
|
|GARAN
|14,62
|1.204.091.178
|% 1,74
|
|ASELS
|24,28
|968.409.537
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,70
|510.839.925
|% 0,37
|
|DOHOL
|4,01
|728.355.489
|% 1,52
|
|YKBNK
|4,62
|735.770.423
|% 1,54
|
|TSKB
|2,25
|329.698.798
|% 6,64
|
|SKBNK
|1,27
|149.541.864
|% 1,60
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4055
|16,4134
|% 0,20
|
|Euro
|17,6160
|17,6370
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,6328
|20,7363
|% -0,15
|
|Frank
|17,0513
|17,1540
|% 0,07
|
|Riyal
|4,3651
|4,3870
|% 0,27
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-4,56
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.596
|1,00
|
|Tam
|6.466
|6.629
|0,96
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|0,47
|
|Çeyrek
|1.567
|1.603
|0,24
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,04
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,15
|