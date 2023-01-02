GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
02.01.2023 09:31
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel tanıtım formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091742
BIST
10:115.584
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 75,17
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.591
En Düşük
5.568
10:1118,7246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0231
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:1120,0186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0090
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:111.098,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,74
|Açılış
|: 1.098,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:09
|TUREX
|33,00
|20.963.740
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|961.180
|% 10,00
|
|TERA
|21,42
|3.965.142
|% 9,96
|
|MMCAS
|6,70
|562.160
|% 9,84
|
|MEPET
|6,59
|3.135.563
|% 6,98
|
|BRKVY
|32,64
|7.251.956
|% -7,95
|
|ULUFA
|9,72
|7.262.494
|% -6,27
|
|QUAGR
|75,50
|1.641.401
|% -5,03
|
|PRDGS
|9,55
|13.259.546
|% -4,50
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|EKGYO
|8,86
|257.296.146
|% 1,49
|
|TTKOM
|25,16
|206.487.226
|% 2,44
|
|KOZAL
|578,00
|134.504.769
|% 2,30
|
|ODAS
|11,44
|87.622.745
|% 1,69
|
|ENJSA
|36,54
|62.237.772
|% 1,33
|
|EKGYO
|8,86
|257.296.146
|% 1,49
|
|ITTFH
|3,51
|30.102.647
|% 0,57
|
|TTKOM
|25,16
|206.487.226
|% 2,44
|
|ODAS
|11,44
|87.622.745
|% 1,69
|
|AKFGY
|5,40
|39.720.201
|% 2,27
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7158
|18,7311
|% 0,16
|
|Euro
|20,0010
|20,0370
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,5344
|22,6474
|% -0,02
|
|Frank
|20,1770
|20,2985
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9626
|4,9875
|% 0,04
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.097
|0,88
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.407
|7.476
|43,00
|
|Yarım
|3.587
|3.651
|18,00
|
|Çeyrek
|1.799
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|