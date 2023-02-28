GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
28.02.2023 09:51
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel tanıtım formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117465
BIST
11:035.230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 32,63
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.254
En Düşük
5.203
11:0318,8964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 19,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
11:0320,0242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0144
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,0741
En Düşük
19,9370
11:031.099,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,32
|Açılış
|: 1.099,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.105,40
En Düşük
1.098,14
BIST En Aktif Hisseler11:03
|ALFAS
|221,60
|45.371.049
|% 9,98
|
|RODRG
|74,40
|13.908.778
|% 9,98
|
|TGSAS
|17,10
|2.151.868
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,20
|3.465.901
|% 9,94
|
|KENT
|206,80
|1.004.841
|% 9,88
|
|METUR
|4,92
|20.044.043
|% -7,52
|
|ORMA
|57,80
|52.020
|% -7,22
|
|COSMO
|93,15
|1.034.338
|% -6,80
|
|CIMSA
|119,80
|354.837.574
|% -6,04
|
|VANGD
|5,99
|6.730.050
|% -5,82
|
|THYAO
|145,00
|1.844.088.050
|% 1,12
|
|OYAKC
|48,94
|1.766.043.408
|% 1,28
|
|KRDMD
|22,34
|1.694.950.062
|% 1,73
|
|EREGL
|44,50
|1.287.435.296
|% 1,04
|
|AKBNK
|17,75
|1.130.095.295
|% 2,48
|
|EKGYO
|8,49
|850.935.672
|% -0,59
|
|KRDMD
|22,34
|1.694.950.062
|% 1,73
|
|AKBNK
|17,75
|1.130.095.295
|% 2,48
|
|YKBNK
|10,02
|608.280.344
|% 1,62
|
|ISCTR
|11,76
|477.685.227
|% 1,20
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8837
|18,8964
|% 0,05
|
|Euro
|20,0171
|20,0242
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,6656
|22,7793
|% -0,17
|
|Frank
|20,0371
|20,1578
|% -0,28
|
|Riyal
|5,0173
|5,0425
|% 0,02
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-9,08
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.099
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.482
|7.538
|-35,00
|
|Yarım
|3.655
|3.688
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.828
|1.844
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,49
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|0,63
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:18IDGYO
Yüzde 8.71 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 529 adet işlem
-
11:17XU100
Endeks 5, 234 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 23, 398.00 milyon TL de
-
11:17FLAP
Yüzde 7.65 oranında artışla 12.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 352, 366 adet işlem
-
11:16AYEN
Yüzde 5.09 oranında artışla 29.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 143, 234 adet işlem
-
11:14DIRIT
Yüzde 6.73 oranında artışla 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 152 adet işlem