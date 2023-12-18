GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
18.12.2023 13:59
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel tanıtım formu - fonun risk değeri 5 olarak güncellenmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226434
BIST
'
16:167.867
En Düşük
|Değişim
|: -1,59%
|| -127,25
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.839
En Yüksek
8.010
16:1629,0611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0820
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
16:1631,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1513
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
16:161.891,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 10,58
|Açılış
|: 1.891,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:16
|UFUK
|99,55
|3.859.163
|% 10,00
|
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,08
|4.603.851
|% 9,93
|
|BANVT
|116,20
|65.489.886
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.039.882.652
|% -10,00
|
|MRGYO
|7,75
|48.791.536
|% -9,99
|
|CATES
|55,00
|631.340.459
|% -9,98
|
|PRZMA
|41,30
|60.781.819
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.391.428
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,54
|5.437.403.742
|% 0,66
|
|THYAO
|248,00
|4.786.342.381
|% -2,07
|
|YKBNK
|21,44
|2.931.553.961
|% -0,92
|
|AKBNK
|39,26
|2.732.709.163
|% 0,41
|
|EREGL
|42,16
|2.552.028.894
|% 0,62
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.391.428
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,54
|5.437.403.742
|% 0,66
|
|YKBNK
|21,44
|2.931.553.961
|% -0,92
|
|EKGYO
|7,40
|799.048.307
|% -0,13
|
|MOBTL
|4,72
|389.876.440
|% -8,17
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0554
|29,0611
|% 0,28
|
|Euro
|31,7630
|31,7792
|% 0,48
|
|Sterlin
|36,6749
|36,8589
|% 0,15
|
|Frank
|33,3349
|33,5357
|% 0,55
|
|Riyal
|7,7234
|7,7622
|% 0,28
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,85
|23,89
|% 0,66
|
|Platin
|952,82
|956,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.184,74
|1.187,60
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,94
|77,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,42
|2.023,80
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:16
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-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -119, 98 kaybederek (% -1.38 ) 8, 545
-
16:31XU100
Endeks 7, 862 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 65 altında . İşlem hacmi 55, 663.00 milyon TL de
-
16:31TLMAN
Yüzde -5.64 oranında düşüşle 83.70 lira fiyatla işlem gören hissede 328, 203 adet işlem
-
16:30OZSUB
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 26.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 063, 600 adet işlem
-
16:29GIPTA
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 27.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 611, 123 adet işlem