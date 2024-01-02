GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
02.01.2024 11:05
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel tanıtım formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231165
BIST
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13:397.579
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 108,60
|Açılış
|: 7.542
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|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
13:3929,7145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2011
|Açılış
|: 29,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7183
En Düşük
29,4693
13:3932,7403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0428
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
13:391.981,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 23,93
|Açılış
|: 1.981,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler13:37
|KUYAS
|58,90
|43.777.558
|% 9,99
|
|BRSAN
|650,00
|623.792.148
|% 9,98
|
|FLAP
|12,01
|50.837.595
|% 9,98
|
|QNBFL
|986,00
|6.394.434
|% 9,98
|
|SAMAT
|44,54
|10.395.004
|% 9,98
|
|SUWEN
|23,12
|49.750.364
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,28
|228.643.209
|% -8,01
|
|DIRIT
|10,26
|868.560
|% -7,57
|
|ZGOLD
|228,25
|78.012.361
|% -6,84
|
|NTGAZ
|21,94
|117.543.582
|% -5,02
|
|GUBRF
|169,10
|5.407.484.367
|% 9,95
|
|THYAO
|236,00
|3.101.665.238
|% 3,24
|
|YKBNK
|19,77
|1.725.157.953
|% 1,18
|
|EREGL
|41,96
|1.663.841.159
|% 2,34
|
|AKBNK
|36,92
|1.383.621.045
|% 1,10
|
|SKBNK
|4,31
|817.385.191
|% 0,23
|
|EKGYO
|7,07
|723.317.365
|% 2,76
|
|YKBNK
|19,77
|1.725.157.953
|% 1,18
|
|BEGYO
|3,06
|157.920.110
|% 4,79
|
|ISCTR
|23,48
|1.246.431.165
|% 0,51
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7028
|29,7199
|% 0,70
|
|Euro
|32,7316
|32,7437
|% 0,14
|
|Sterlin
|37,6614
|37,8503
|% 0,61
|
|Frank
|34,9384
|35,1489
|% -0,09
|
|Riyal
|7,9030
|7,9426
|% 0,71
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,06
|24,09
|% 0,66
|
|Platin
|1.001,61
|1.003,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.112,25
|1.116,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,81
|78,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.075,96
|2.076,26
|% 0,66
|