GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
30.01.2024 12:08
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel tanıtım formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243538
BIST
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13:418.490
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 18,14
|Açılış
|: 8.513
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|Önceki Kapanış
|: 8.472
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8.439
En Yüksek
8.517
13:4130,3643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0187
|Açılış
|: 30,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3050
|
30,6218
En Düşük
30,2875
13:4132,9386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0389
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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33,3189
En Düşük
32,8386
13:411.988,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,12
|Açılış
|: 1.988,73
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|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
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2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler13:39
|CATES
|88,00
|552.710.154
|% 10,00
|
|BYDNR
|32,78
|116.564.330
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|42.958.900
|% 10,00
|
|BAYRK
|42,50
|31.286.588
|% 9,99
|
|ORCAY
|16,64
|291.606.880
|% 9,98
|
|VAKFN
|5,60
|117.745.547
|% -5,72
|
|ERSU
|22,60
|6.181.665
|% -5,04
|
|GEDZA
|22,08
|47.417.909
|% -4,17
|
|RALYH
|82,55
|32.275.237
|% -3,96
|
|VKFYO
|26,24
|52.580.222
|% -3,95
|
|THYAO
|273,25
|6.132.094.621
|% -0,27
|
|EREGL
|43,60
|2.086.107.997
|% -0,27
|
|TCELL
|70,20
|1.863.555.797
|% 1,30
|
|GARAN
|63,80
|1.803.840.284
|% 0,63
|
|TUPRS
|152,70
|1.786.022.657
|% 0,26
|
|EKGYO
|10,13
|1.359.751.218
|% -0,69
|
|TSPOR
|1,56
|141.944.466
|% -1,27
|
|ZOREN
|4,65
|359.712.381
|% -1,06
|
|YKBNK
|21,52
|1.424.584.918
|% 0,84
|
|BEGYO
|5,46
|281.846.466
|% 6,85
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3607
|30,3641
|% 0,06
|
|Euro
|32,9284
|32,9381
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,3852
|38,5777
|% -0,17
|
|Frank
|35,0433
|35,2544
|% -0,12
|
|Riyal
|8,0722
|8,1126
|% 0,06
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,12
|% 0,66
|
|Platin
|925,45
|928,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,80
|991,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,98
|81,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,88
|2.036,14
|% 0,66
|