GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
12.03.2024 12:05
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel tanıtım formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257890
BIST
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15:119.168
En Düşük
|Değişim
|: 0,40%
|| 36,20
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
9.090
En Yüksek
9.193
15:1132,0464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0249
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,0629
En Düşük
31,9669
15:1135,0914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0782
|Açılış
|: 35,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,1693
En Düşük
34,9547
15:112.237,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -8,97
|Açılış
|: 2.237,55
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.251,29
En Düşük
2.236,39
BIST En Aktif Hisseler15:11
|JANTS
|231,10
|34.054.665
|% 10,00
|
|BANVT
|183,70
|152.177.232
|% 10,00
|
|DGATE
|54,45
|91.624.174
|% 10,00
|
|DESPC
|59,40
|71.599.829
|% 10,00
|
|DOBUR
|147,40
|31.176.287
|% 10,00
|
|FONET
|35,00
|17.513.125
|% -9,98
|
|MMCAS
|15,07
|2.629.067
|% -9,98
|
|PEKGY
|20,24
|16.754.024
|% -9,96
|
|YAYLA
|22,26
|17.177.508
|% -9,95
|
|CMENT
|574,50
|18.342.244
|% -9,95
|
|THYAO
|278,00
|3.745.654.777
|% -0,98
|
|EREGL
|45,80
|3.724.816.716
|% 0,04
|
|DOAS
|283,00
|3.055.531.286
|% -1,74
|
|ISCTR
|11,22
|2.992.070.922
|% 4,28
|
|OBAMS
|48,86
|2.470.201.026
|% -6,76
|
|ISCTR
|11,22
|2.992.070.922
|% 4,28
|
|AKFGY
|2,84
|581.249.748
|% 5,19
|
|ZOREN
|5,30
|746.326.837
|% 0,76
|
|EKGYO
|10,80
|1.248.123.202
|% -2,88
|
|YKBNK
|23,64
|2.432.293.318
|% 2,34
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0400
|32,0464
|% 0,08
|
|Euro
|35,0769
|35,0914
|% 0,22
|
|Sterlin
|41,7632
|41,9726
|% -1,07
|
|Frank
|37,2704
|37,4572
|% -0,74
|
|Riyal
|8,7073
|8,7510
|% -0,88
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,40
|24,44
|% 0,66
|
|Platin
|928,23
|929,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,99
|1.027,45
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,22
|82,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.171,82
|2.172,15
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:11
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15:27XU100
Endeks 9, 169 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 58, 293.00 milyon TL de
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15:26CEOEM
Yüzde 7.20 oranında artışla 22.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 943, 248 adet işlem
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15:25ISKUR
Yüzde 8.53 oranında artışla 7, 000, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1 adet işlem
-
15:24DOGUB
Yüzde 8.57 oranında artışla 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 205, 004 adet işlem
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15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KOZAL, OYAKC