GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
05.05.2022 17:43
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız denetim, yıllık, faaliyet raporları ve ekleri - 31.12.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026654
BIST
17:582.467
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 36,19
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
17:5814,8696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1368
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8718
En Düşük
14,7014
17:5815,6716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0119
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
17:58901,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 10,68
|Açılış
|: 901,26
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler17:58
|IMASM
|18,15
|6.713.141
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.240.896
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|GZNMI
|33,52
|14.146.287
|% 9,97
|
|TIRE
|15,44
|11.465.265
|% 9,97
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,04
|39.401.055
|% -9,27
|
|TSPOR
|5,19
|159.477.482
|% -8,14
|
|AKGRT
|3,16
|69.655.071
|% -6,23
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|SISE
|18,81
|3.137.832.104
|% 3,81
|
|THYAO
|42,76
|3.070.905.743
|% 3,64
|
|EREGL
|33,62
|1.449.873.032
|% 0,18
|
|AKBNK
|8,85
|1.394.702.885
|% -0,78
|
|TUPRS
|244,50
|1.359.592.496
|% 4,40
|
|ODAS
|2,65
|1.091.464.772
|% 8,16
|
|EKGYO
|2,71
|715.715.534
|% 1,88
|
|YKBNK
|4,85
|1.116.344.487
|% -0,41
|
|SISE
|18,81
|3.137.832.104
|% 3,81
|
|AKBNK
|8,85
|1.394.702.885
|% -0,78
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8664
|14,8696
|% 0,93
|
|Euro
|15,6494
|15,6716
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,3369
|18,4289
|% -1,14
|
|Frank
|15,0306
|15,1211
|% -0,34
|
|Riyal
|3,9504
|3,9702
|% 0,95
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|3,38
|
|Altın Gr.
|902
|902
|11,19
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,89
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,99
|
Seans Raporu
17:58
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17:59KNFRT
Yüzde 8.95 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 397, 437 adet işlem
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17:58DERHL
Yüzde 5.36 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 408, 817 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 33, 186.00 milyon TL de
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17:57SKTAS
Yüzde 6.68 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 816, 789 adet işlem
-
17:56FRIGO
Yüzde 8.18 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 198 adet işlem