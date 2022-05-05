GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
05.05.2022 17:43
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız denetim, yıllık, faaliyet raporları ve ekleri - 31.12.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026657
BIST
17:592.467
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 36,78
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
17:5914,8696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1368
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8718
En Düşük
14,7014
17:5915,6716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0119
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
17:59901,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 10,68
|Açılış
|: 901,26
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler17:57
|IMASM
|18,15
|6.720.582
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.240.896
|% 10,00
|
|GZNMI
|33,52
|14.160.231
|% 9,97
|
|TIRE
|15,44
|11.466.037
|% 9,97
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,00
|39.680.916
|% -9,41
|
|TSPOR
|5,20
|161.490.460
|% -7,96
|
|ALMAD
|2,23
|2.822.620
|% -7,85
|
|MMCAS
|2,63
|468.039
|% -7,07
|
|SISE
|18,81
|3.151.427.500
|% 3,81
|
|THYAO
|42,72
|3.125.353.049
|% 3,54
|
|EREGL
|33,58
|1.457.320.733
|% 0,06
|
|AKBNK
|8,84
|1.407.643.252
|% -0,90
|
|TUPRS
|244,30
|1.367.618.154
|% 4,31
|
|ODAS
|2,65
|1.091.953.181
|% 8,16
|
|EKGYO
|2,71
|715.891.991
|% 1,88
|
|YKBNK
|4,85
|1.120.172.090
|% -0,41
|
|SISE
|18,81
|3.151.427.500
|% 3,81
|
|AKBNK
|8,84
|1.407.643.252
|% -0,90
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8649
|14,8732
|% 0,95
|
|Euro
|15,6490
|15,6688
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,3338
|18,4257
|% -1,15
|
|Frank
|15,0280
|15,1185
|% -0,36
|
|Riyal
|3,9505
|3,9703
|% 0,95
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,66
|
|Altın Gr.
|900
|900
|9,66
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,65
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,58
|
Seans Raporu
17:57
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17:59KNFRT
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17:57SKTAS
Yüzde 6.68 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 816, 789 adet işlem
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17:56FRIGO
Yüzde 8.18 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 198 adet işlem