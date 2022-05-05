GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
05.05.2022 18:07
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız denetim, yıllık, faaliyet raporları ve ekleri - 31.12.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026673
BIST
17:592.467
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 36,72
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
17:5914,8754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1426
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8754
En Düşük
14,7014
17:5915,6793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0196
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
17:59901,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 10,91
|Açılış
|: 901,26
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IMASM
|18,15
|6.748.642
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.242.271
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|GZNMI
|33,52
|14.167.639
|% 9,97
|
|TIRE
|15,44
|11.466.161
|% 9,97
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|25,94
|40.234.843
|% -9,62
|
|TSPOR
|5,20
|163.692.149
|% -7,96
|
|ALMAD
|2,23
|2.822.620
|% -7,85
|
|MMCAS
|2,63
|468.039
|% -7,07
|
|SISE
|18,83
|3.213.735.809
|% 3,92
|
|THYAO
|42,66
|3.206.806.075
|% 3,39
|
|EREGL
|33,60
|1.484.577.639
|% 0,12
|
|AKBNK
|8,80
|1.482.880.950
|% -1,35
|
|TUPRS
|245,00
|1.388.505.475
|% 4,61
|
|ODAS
|2,64
|1.105.771.238
|% 7,76
|
|EKGYO
|2,71
|720.142.771
|% 1,88
|
|YKBNK
|4,86
|1.138.055.829
|% -0,21
|
|SISE
|18,83
|3.213.735.809
|% 3,92
|
|AKBNK
|8,80
|1.482.880.950
|% -1,35
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8623
|14,8754
|% 0,97
|
|Euro
|15,6569
|15,6793
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,3372
|18,4292
|% -1,14
|
|Frank
|15,0299
|15,1204
|% -0,34
|
|Riyal
|3,9511
|3,9709
|% 0,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|3,38
|
|Altın Gr.
|902
|902
|11,19
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,89
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,99
|
Seans Raporu
17:59
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17:59KNFRT
Yüzde 8.95 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 397, 437 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 33, 186.00 milyon TL de
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17:57SKTAS
Yüzde 6.68 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 816, 789 adet işlem
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17:56FRIGO
Yüzde 8.18 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 198 adet işlem