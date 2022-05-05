GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
05.05.2022 18:59
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız denetim, yıllık, faaliyet raporları ve ekleri - 31.12.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026885
BIST
10:412.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -10,06
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.461
En Düşük
2.442
10:4114,9093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0483
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
15,1201
En Düşük
14,8503
10:4115,7042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0079
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7239
En Düşük
15,6090
10:41898,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,60
|Açılış
|: 898,30
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler10:41
|IMASM
|19,96
|11.870.192
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|1.991.962
|% 9,97
|
|KONKA
|21,62
|78.192.438
|% 9,91
|
|DENGE
|1,69
|8.307.828
|% 9,74
|
|GZNMI
|36,34
|7.115.397
|% 8,41
|
|PETUN
|24,36
|26.803.531
|% -8,35
|
|DAGHL
|19,63
|6.912.845
|% -7,14
|
|ODAS
|2,49
|193.953.150
|% -6,39
|
|TSPOR
|4,90
|40.694.761
|% -5,95
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,45
|1.505.405.313
|% 3,40
|
|THYAO
|42,44
|743.551.314
|% -0,56
|
|KOZAL
|183,20
|474.173.506
|% 3,10
|
|SASA
|33,58
|339.073.352
|% -2,27
|
|KRDMD
|15,58
|310.635.137
|% -0,51
|
|SISE
|19,45
|1.505.405.313
|% 3,40
|
|ODAS
|2,49
|193.953.150
|% -6,39
|
|EKGYO
|2,67
|133.421.555
|% -1,48
|
|YKBNK
|4,84
|216.146.487
|% 0,00
|
|KLGYO
|1,21
|44.955.085
|% -0,82
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9051
|14,9093
|% 0,33
|
|Euro
|15,6945
|15,7042
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,2834
|18,3751
|% -0,10
|
|Frank
|15,0720
|15,1627
|% 0,34
|
|Riyal
|3,9604
|3,9803
|% 0,30
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|-1,29
|
|Altın Gr.
|898
|899
|1,84
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,06
|