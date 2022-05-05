GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
05.05.2022 19:16
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız denetim, yıllık, faaliyet raporları ve ekleri - 31.12.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026912
BIST
10:462.462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,70
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.462
En Düşük
2.442
10:4614,9174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0564
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
15,1201
En Düşük
14,8503
10:4615,7052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0069
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7239
En Düşük
15,6090
10:46898,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,66
|Açılış
|: 898,36
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler10:44
|IMASM
|19,96
|12.216.658
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|1.991.962
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.395.813
|% 9,74
|
|KONKA
|21,34
|85.451.089
|% 8,49
|
|CELHA
|9,73
|9.574.733
|% 8,35
|
|PETUN
|24,18
|29.352.841
|% -9,03
|
|DAGHL
|19,63
|6.912.845
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,90
|40.694.761
|% -5,95
|
|ODAS
|2,51
|212.557.416
|% -5,64
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,62
|1.714.390.350
|% 4,31
|
|THYAO
|42,48
|805.192.513
|% -0,47
|
|KOZAL
|183,10
|497.995.112
|% 3,04
|
|SASA
|33,68
|351.100.099
|% -1,98
|
|KRDMD
|15,59
|329.341.226
|% -0,45
|
|SISE
|19,62
|1.714.390.350
|% 4,31
|
|ODAS
|2,51
|212.557.416
|% -5,64
|
|EKGYO
|2,67
|153.787.161
|% -1,48
|
|YKBNK
|4,85
|224.107.375
|% 0,21
|
|KLGYO
|1,22
|48.082.033
|% 0,00
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9042
|14,9119
|% 0,34
|
|Euro
|15,6923
|15,7066
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,2714
|18,3630
|% -0,17
|
|Frank
|15,0559
|15,1466
|% 0,23
|
|Riyal
|3,9610
|3,9809
|% 0,32
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|-2,32
|
|Altın Gr.
|899
|899
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,33
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,75
|