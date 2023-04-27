GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2023 12:49
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız denetim, yıllık, faaliyet raporları ve ekleri - 31.12.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141589
BIST
15:384.801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 17,99
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.830
En Düşük
4.751
15:3819,4360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0274
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
15:3821,4476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0068
|Açılış
|: 22,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
15:381.244,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.244,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,86
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler15:34
|OTTO
|100,10
|7.279.671
|% 10,00
|
|IHAAS
|190,60
|52.914.314
|% 9,98
|
|ALCTL
|67,20
|39.516.992
|% 9,98
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.565.811
|% 9,96
|
|RAYSG
|20,20
|5.032.633
|% 9,96
|
|IMASM
|30,42
|557.108.545
|% -10,00
|
|PAGYO
|23,92
|7.555.459
|% -6,71
|
|YAYLA
|5,02
|60.262.727
|% -6,69
|
|GEREL
|16,25
|16.275.534
|% -5,91
|
|SKTAS
|3,85
|22.438.911
|% -4,47
|
|KOPOL
|51,75
|2.735.911.745
|% 6,13
|
|THYAO
|131,80
|2.553.985.023
|% 1,38
|
|EREGL
|32,82
|1.584.433.549
|% -0,24
|
|AKBNK
|16,92
|1.280.538.484
|% 0,36
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.565.811
|% 9,96
|
|EKGYO
|6,24
|707.176.363
|% 0,16
|
|AKBNK
|16,92
|1.280.538.484
|% 0,36
|
|YKBNK
|9,96
|716.654.296
|% 1,63
|
|AKFYE
|12,90
|899.739.387
|% 6,09
|
|ISCTR
|11,31
|751.020.487
|% 0,89
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4242
|19,4399
|% 0,16
|
|Euro
|21,4392
|21,4555
|% 0,07
|
|Sterlin
|24,1429
|24,2640
|% -0,01
|
|Frank
|21,6143
|21,7445
|% -0,41
|
|Riyal
|5,1635
|5,1894
|% 0,03
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-5,35
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,89
|
|Cumhuriyet
|9.004
|9.140
|-59,00
|
|Tam
|9.082
|9.215
|-87,00
|
|Yarım
|4.433
|4.512
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.275
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,56
|15,59
|0,05
|
|B. Petrol
|77,98
|77,98
|0,26
|
Seans Raporu
15:34
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15:48MIATK
Yüzde 6.87 oranında artışla 113.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 109, 198 adet işlem
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15:47AKENR
Yüzde 6.16 oranında artışla 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 304, 941 adet işlem
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15:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HEKTS, FROTO
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15:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 9 artarak (% 0.58 ) 4, 317
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15:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CVKMD, RAYSG, GRTRK, EUPWR, OTTO, KERVN, ALCTL, IHAAS