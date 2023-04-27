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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor

27.04.2023 13:57
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor


GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )

Türkçe
Yıllık Rapor

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağımsız denetim, yıllık, faaliyet raporları ve ekleri - 31.12.2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141616


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Riyal 5,1640 5,1899 % 0,04  
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15:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.990 1.990 0,74  
Altın Gr. 1.248 1.248 5,88  
Cumhuriyet 9.004 9.140 -59,00  
Tam 9.106 9.236 -66,00  
Yarım 4.444 4.522 -20,00  
Çeyrek 2.229 2.275 -13,00  
Gümüş.Ons 24,95 24,98 0,06  
Gümüş Gr. 15,65 15,67 0,13  
B. Petrol 77,86 77,86 0,14  
Seans Raporu 15:38
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