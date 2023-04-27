GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2023 13:57
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız denetim, yıllık, faaliyet raporları ve ekleri - 31.12.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141616
BIST
15:384.802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 18,11
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.830
En Düşük
4.751
15:3819,4353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0267
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
15:3821,4426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 22,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
15:381.244,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.244,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,86
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler15:38
|OTTO
|100,10
|7.279.671
|% 10,00
|
|ALCTL
|67,20
|39.768.925
|% 9,98
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.898.413
|% 9,96
|
|RAYSG
|20,20
|5.032.633
|% 9,96
|
|EUPWR
|65,30
|148.516.100
|% 9,93
|
|IMASM
|30,42
|557.195.242
|% -10,00
|
|YAYLA
|5,00
|60.617.740
|% -7,06
|
|PAGYO
|23,96
|7.618.378
|% -6,55
|
|GEREL
|16,25
|16.275.534
|% -5,91
|
|SKTAS
|3,85
|22.584.209
|% -4,47
|
|KOPOL
|51,90
|2.751.117.865
|% 6,44
|
|THYAO
|131,60
|2.574.161.942
|% 1,23
|
|EREGL
|32,76
|1.611.898.056
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,87
|1.295.525.995
|% 0,06
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.898.413
|% 9,96
|
|EKGYO
|6,24
|708.618.080
|% 0,16
|
|AKBNK
|16,87
|1.295.525.995
|% 0,06
|
|YKBNK
|9,93
|721.328.862
|% 1,33
|
|AKFYE
|13,04
|924.396.966
|% 7,24
|
|ISCTR
|11,30
|764.992.275
|% 0,80
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4314
|19,4353
|% 0,14
|
|Euro
|21,4255
|21,4426
|% 0,01
|
|Sterlin
|24,1231
|24,2440
|% -0,09
|
|Frank
|21,6032
|21,7334
|% -0,46
|
|Riyal
|5,1640
|5,1899
|% 0,04
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|0,74
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|5,88
|
|Cumhuriyet
|9.004
|9.140
|-59,00
|
|Tam
|9.106
|9.236
|-66,00
|
|Yarım
|4.444
|4.522
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.229
|2.275
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,65
|15,67
|0,13
|
|B. Petrol
|77,86
|77,86
|0,14
|
Seans Raporu
15:38
daha fazla
-
15:52MEPET
Yüzde 6.94 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 226, 194 adet işlem
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15:51XU100
Endeks 4, 803 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 30, 063.00 milyon TL de
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15:51AKENR
Yüzde 5.92 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 326, 223 adet işlem
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15:50ALFAS
Yüzde 6.19 oranında artışla 363.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 100, 027 adet işlem
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15:48MIATK
Yüzde 6.87 oranında artışla 113.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 109, 198 adet işlem