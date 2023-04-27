GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )

BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|19,4321
|19,4384
|% 0,15
|Euro
|21,4228
|21,4318
|% -0,04
|Sterlin
|24,1650
|24,2862
|% 0,08
|Frank
|21,6067
|21,7369
|% -0,45
|Riyal
|5,1648
|5,1907
|% 0,06
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-3,42
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|Tam
|9.061
|9.257
|-45,00
|Yarım
|4.422
|4.527
|-15,00
|Çeyrek
|2.218
|2.273
|-15,00
|Gümüş Gr.
|15,51
|15,53
|-0,01
Seans Raporu 18:05
- 17:59NETAS Yüzde 5.86 oranında artışla 34.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 302, 811 adet işlem
- 17:58RYSAS Yüzde 4.46 oranında artışla 31.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 946 adet işlem
- 17:57RUBNS Yüzde 6.87 oranında artışla 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 671, 739 adet işlem
- 17:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 24 artarak (% 0.16 ) 5, 263
- 17:56XU100 Endeks 4, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 43, 288.00 milyon TL de