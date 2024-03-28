GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
28.03.2024 16:25
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetim, Yıllık, Faaliyet raporları ve ekleri - 31.12.2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263749
BIST
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17:189.060
En Düşük
|Değişim
|: 2,87%
|| 252,87
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.071
17:1832,3170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0662
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2225
17:1835,1277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0061
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
17:182.293,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 15,87
|Açılış
|: 2.293,11
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.304,45
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler17:18
|LINK
|390,50
|70.025.916
|% 10,00
|
|MEPET
|12,87
|17.713.376
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|465.609.462
|% 10,00
|
|TMSN
|158,40
|672.907.963
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.629.632
|% 10,00
|
|KSTUR
|5.495,00
|7.418.250
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|227.992.002
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|143.321.904
|% -9,97
|
|ERSU
|41,02
|120.277.166
|% -9,96
|
|BRKVY
|203,80
|14.158.054
|% -9,94
|
|THYAO
|292,50
|9.556.743.136
|% 3,45
|
|ISCTR
|11,25
|4.285.555.915
|% 3,78
|
|AGROT
|36,84
|3.998.917.529
|% -5,92
|
|YKBNK
|27,58
|3.503.108.226
|% 4,39
|
|TUPRS
|174,40
|3.411.031.118
|% 2,77
|
|ISCTR
|11,25
|4.285.555.915
|% 3,78
|
|ZOREN
|5,60
|1.105.498.400
|% 1,63
|
|YKBNK
|27,58
|3.503.108.226
|% 4,39
|
|EKGYO
|9,66
|1.156.742.162
|% 2,44
|
|PEKGY
|12,58
|1.321.951.749
|% 9,97
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3131
|32,3170
|% 0,21
|
|Euro
|35,1027
|35,1277
|% 0,02
|
|Sterlin
|40,8606
|41,0654
|% -0,53
|
|Frank
|35,8454
|36,0251
|% -0,31
|
|Riyal
|8,6244
|8,6676
|% -0,52
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,63
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|906,87
|908,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,34
|1.021,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,26
|86,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.206,65
|2.206,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33AKBNK
Yüzde 5.81 oranında artışla 46.98 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 053, 277 adet işlem
-
17:32PEGYO
Yüzde 9.49 oranında artışla 21.92 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 660, 292 adet işlem
-
17:31EUREN
Yüzde 8.74 oranında artışla 16.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 372, 946 adet işlem
-
17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 306, 27 artarak (% 3.22 ) 9, 826
-
17:29XU100
Endeks 9, 054 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 8 üstünde . İşlem hacmi 80, 155.00 milyon TL de