GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
28.03.2024 16:58
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetim, Yıllık, Faaliyet raporları ve ekleri - 31.12.2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263776
BIST
'
17:189.060
En Düşük
|Değişim
|: 2,87%
|| 252,87
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.071
17:1832,3170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0662
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2225
17:1835,1277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0061
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
17:182.293,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 15,57
|Açılış
|: 2.293,11
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.304,45
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler17:18
|MEPET
|12,87
|17.710.983
|% 10,00
|
|LINK
|390,50
|70.005.220
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|465.553.965
|% 10,00
|
|TMSN
|158,40
|672.623.318
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.629.632
|% 10,00
|
|KSTUR
|5.495,00
|7.418.250
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|224.228.842
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|143.097.563
|% -9,97
|
|ERSU
|41,02
|120.074.363
|% -9,96
|
|BRKVY
|203,80
|11.078.287
|% -9,94
|
|THYAO
|292,50
|9.514.612.209
|% 3,45
|
|ISCTR
|11,24
|4.267.499.313
|% 3,69
|
|AGROT
|37,22
|3.988.614.507
|% -4,95
|
|YKBNK
|27,54
|3.464.550.747
|% 4,24
|
|TUPRS
|174,60
|3.387.207.161
|% 2,89
|
|ISCTR
|11,24
|4.267.499.313
|% 3,69
|
|ZOREN
|5,60
|1.101.897.901
|% 1,63
|
|YKBNK
|27,54
|3.464.550.747
|% 4,24
|
|PEKGY
|12,58
|1.320.409.290
|% 9,97
|
|EKGYO
|9,66
|1.131.988.430
|% 2,44
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3131
|32,3170
|% 0,21
|
|Euro
|35,1027
|35,1277
|% 0,02
|
|Sterlin
|40,8687
|41,0735
|% -0,51
|
|Frank
|35,8713
|36,0511
|% -0,24
|
|Riyal
|8,6217
|8,6650
|% -0,55
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,65
|24,68
|% 0,66
|
|Platin
|907,97
|909,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.017,87
|1.023,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,31
|86,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.207,08
|2.207,31
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33AKBNK
Yüzde 5.81 oranında artışla 46.98 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 053, 277 adet işlem
-
17:32PEGYO
Yüzde 9.49 oranında artışla 21.92 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 660, 292 adet işlem
-
17:31EUREN
Yüzde 8.74 oranında artışla 16.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 372, 946 adet işlem
-
17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 306, 27 artarak (% 3.22 ) 9, 826
-
17:29XU100
Endeks 9, 054 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 8 üstünde . İşlem hacmi 80, 155.00 milyon TL de