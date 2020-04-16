***GARFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
16.04.2020 14:31
***GARFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
24/05/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Garanti Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFGRFA82012
Nominal Değer (TL)
199.995.358
Vade Başlangıç Tarihi
16/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
20/04/2020
Vadesi (Gün)
110
İtfa Tarihi
04/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838630
BIST
18:0596.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 394,17
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
18:056,9530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0409
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9594
En Düşük
6,8896
18:057,5498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0067
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5628
En Düşük
7,5032
18:05382,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,50
|Açılış
|: 382,99
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.854.095
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|93.391.987
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|152.483
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|328.561
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.862.181
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.985.479
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.767.605
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|SANFM
|7,13
|14.468.181
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|1.473.924
|% -9,96
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,83
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% -1,93
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,49
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,52
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% -9,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6268
|8,6700
|% -0,04
|
|Frank
|7,1424
|7,1855
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8439
|1,8531
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|0,84
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.525
|2.591
|14,40
|
|Yarım
|1.228
|1.261
|7,00
|
|Çeyrek
|616
|631
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|15,41
|15,45
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,45
|27,45
|-0,24
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