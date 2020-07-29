***GARFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
29.07.2020 15:06
***GARFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GARFA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
26/06/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Garanti Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFGRFA12118
Nominal Değer (TL)
144.887.392
Vade Başlangıç Tarihi
29/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
04/08/2020
Vadesi (Gün)
177
İtfa Tarihi
22/01/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863367
BIST
15:311.138
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -14,30
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
15:316,9804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0465
|Açılış
|: 7,0640
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
15:318,2190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0835
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2190
En Düşük
8,1145
15:31438,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,57
|Açılış
|: 438,39
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|15.884.050
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|39.706.181
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|14.727.452
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|54.834.123
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.373.302
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|701.983
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|ASELS
|36,00
|1.584.535.558
|% -1,32
|
|GUSGR
|6,24
|1.291.300.413
|% 4,70
|
|EKGYO
|2,18
|932.999.199
|% -1,80
|
|GARAN
|7,24
|729.303.834
|% -2,16
|
|KRDMD
|3,00
|570.804.905
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,18
|932.999.199
|% -1,80
|
|TSKB
|1,14
|255.781.458
|% -2,56
|
|GUSGR
|6,24
|1.291.300.413
|% 4,70
|
|IHLAS
|0,90
|187.105.791
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,00
|570.804.905
|% -0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0143
|9,0595
|% 0,87
|
|Frank
|7,5603
|7,6059
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8532
|1,8625
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,58
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.876
|2.904
|8,60
|
|Tam
|2.962
|2.987
|8,80
|
|Yarım
|1.438
|1.458
|4,30
|
|Çeyrek
|721
|730
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,29
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|44,09
|44,09
|0,48
|
Seans Raporu
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15:47XU100
Endeks 1, 138 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 24 altında . İşlem hacmi 15, 536.00 milyon TL de
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15:47KRDMA
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 4.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 866, 102 adet işlem
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15:46EMKEL
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 648, 404 adet işlem
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15:43MAALT
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 124.50 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 572 adet işlem
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15:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TRKCM, PETKM