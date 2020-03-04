***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2020 14:45
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824159
BIST
16:20111.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 363,52
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
16:206,0933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0103
|Açılış
|: 6,1010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
16:206,7797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0462
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
16:20321,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,09
|Açılış
|: 321,81
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|4,98
|22.467.139
|% 19,14
|
|OZBAL
|2,07
|15.188.922
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.526.648
|% 14,84
|
|YKGYO
|3,17
|31.625.602
|% 14,03
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|PKENT
|175,00
|53.703
|% -7,31
|
|SAMAT
|2,20
|7.003.292
|% -7,17
|
|BRYAT
|66,85
|3.988.588
|% -5,58
|
|DYOBY
|5,31
|98.386.321
|% -5,52
|
|ASELS
|30,36
|1.412.290.419
|% -0,39
|
|THYAO
|11,86
|893.355.466
|% -2,95
|
|KARSN
|1,93
|529.282.179
|% 1,58
|
|GARAN
|10,47
|518.294.274
|% 2,75
|
|HALKB
|6,37
|355.683.453
|% -1,85
|
|KARSN
|1,93
|529.282.179
|% 1,58
|
|ODAS
|2,13
|299.901.543
|% -2,29
|
|EKGYO
|1,49
|195.050.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|298.134.858
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,35
|147.251.614
|% -2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7846
|7,8236
|% -0,10
|
|Frank
|6,3440
|6,3823
|% -0,25
|
|Riyal
|1,6195
|1,6277
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|10,89
|
|Altın Gr.
|323
|323
|1,74
|
|Cumhuriyet
|2.139
|2.171
|38,00
|
|Tam
|2.129
|2.182
|39,21
|
|Yarım
|1.029
|1.056
|18,97
|
|Çeyrek
|516
|528
|9,48
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,23
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|52,80
|52,80
|0,94
|