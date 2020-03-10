GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9854
|8,0254
|% -0,62
|Frank
|6,5646
|6,6042
|% -0,71
|Riyal
|1,6285
|1,6366
|% -0,18
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|-17,08
|Altın Gr.
|328
|328
|-4,12
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,11
|0,08
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|B. Petrol
|36,08
|36,08
|1,72
Seans Raporu
- 11:35PKART Yüzde 7.44 oranında artışla 8.95 lira fiyatla işlem gören hissede 646, 684 adet işlem
- 11:34CRFSA Yüzde 6.16 oranında artışla 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 775, 262 adet işlem
- 11:33XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2480, 15 artarak (% 2.00 ) 126, 619
- 11:33 BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DOKTA, ISATR
- 11:33XU100 Endeks 105, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 82 üstünde . İşlem hacmi 1, 924.00 milyon TL de