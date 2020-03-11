***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 15:34
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827039
BIST
16:0499.209
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -1.853,38
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
16:046,1968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0403
|Açılış
|: 6,1960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
16:047,0278
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0802
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
16:04331,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 5,19
|Açılış
|: 331,81
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|227.778.917
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.627.639
|% 19,79
|
|DEVA
|9,91
|150.176.012
|% 19,54
|
|SELEC
|7,27
|100.677.502
|% 18,21
|
|ECZYT
|10,70
|101.196.481
|% 16,43
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,95
|275.265.797
|% -17,19
|
|MRGYO
|0,83
|11.560.910
|% -15,31
|
|YYAPI
|0,45
|11.560.778
|% -15,09
|
|PKENT
|129,40
|151.995
|% -14,98
|
|ASELS
|25,18
|863.143.074
|% -2,78
|
|THYAO
|9,43
|673.495.070
|% -5,42
|
|GARAN
|9,43
|404.406.840
|% 0,86
|
|TSPOR
|3,95
|275.265.797
|% -17,19
|
|GSRAY
|2,22
|232.013.397
|% -13,62
|
|IHLGM
|1,07
|159.134.324
|% -10,08
|
|CEMAS
|0,86
|125.586.829
|% -14,00
|
|ODAS
|1,53
|198.407.773
|% -11,05
|
|ADESE
|1,27
|138.321.666
|% 1,60
|
|GSRAY
|2,22
|232.013.397
|% -13,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9827
|8,0227
|% 0,70
|
|Frank
|6,6080
|6,6479
|% 1,30
|
|Riyal
|1,6450
|1,6533
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|15,67
|
|Altın Gr.
|332
|332
|5,08
|
|Cumhuriyet
|2.196
|2.229
|35,00
|
|Tam
|2.187
|2.242
|32,17
|
|Yarım
|1.057
|1.084
|15,57
|
|Çeyrek
|530
|542
|7,78
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,97
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|35,62
|35,62
|-1,60
|
Seans Raporu
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