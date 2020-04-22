***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2020 17:23
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839863
BIST
17:1298.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 862,73
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
17:126,9972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0185
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
17:127,5831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0101
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
17:12385,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 6,82
|Açılış
|: 385,04
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
385,15
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|58.176.172
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.132.127
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.249.179
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|154.844
|% 10,00
|
|ATAGY
|3,81
|16.773.032
|% -5,93
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|CEOEM
|3,32
|27.708.298
|% -5,14
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|ITTFH
|2,54
|9.722.352
|% -4,51
|
|GARAN
|8,13
|858.364.712
|% -0,61
|
|SASA
|8,79
|556.684.518
|% 5,78
|
|ECILC
|4,73
|537.075.967
|% 1,72
|
|SOKM
|10,63
|492.796.752
|% 9,93
|
|ASELS
|26,98
|374.040.165
|% 0,07
|
|DOHOL
|1,80
|277.970.559
|% 4,65
|
|KARSN
|1,58
|200.815.119
|% 4,64
|
|YKBNK
|2,01
|252.645.250
|% 1,01
|
|GSRAY
|2,67
|331.045.920
|% 5,12
|
|ECILC
|4,73
|537.075.967
|% 1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6063
|8,6494
|% 0,67
|
|Frank
|7,1930
|7,2364
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8538
|1,8631
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|21,95
|
|Altın Gr.
|385
|385
|6,82
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.529
|45,30
|
|Tam
|2.535
|2.595
|46,40
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|22,60
|
|Çeyrek
|619
|633
|11,30
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,05
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,05
|
|B. Petrol
|21,37
|21,37
|2,04
|
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