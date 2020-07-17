GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|6,53
|4.166.236
|% 90,67
|MEGAP
|6,53
|4.166.236
|% 90,67
|EREGL
|8,98
|558.562.893
|% 3,90
|ASELS
|33,16
|1.197.544.465
|% 3,67
|SKBNK
|1,67
|303.804.856
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5798
|8,6228
|% -0,05
|Frank
|7,2279
|7,2714
|% 0,09
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% 0,01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|1,90
|Altın Gr.
|397
|397
|0,71
|Cumhuriyet
|2.650
|2.690
|-8,00
|Tam
|2.658
|2.672
|4,80
|Yarım
|1.290
|1.307
|2,40
|Çeyrek
|647
|654
|1,10
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,06
|-0,12
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|-0,03
|B. Petrol
|43,29
|43,29
|-0,06
Seans Raporu
- 10:04 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, SODA, SISE
- 10:04 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, KOZAA, HALKB
- 10:04XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0 (% 0.00 ) 109, 531
- 10:04 Tavandan işlem gören hisse senedleri : ENJSA, AGYO
- 10:04 DITAS, PAPIL, ORMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında