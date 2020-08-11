***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2020 10:03
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867857
BIST
10:511.095
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 19,86
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.096
En Düşük
1.082
10:517,3056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0321
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3506
En Düşük
7,2611
10:518,5861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0296
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,6397
En Düşük
8,5105
10:51468,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -9,50
|Açılış
|: 468,95
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
467,84
BIST En Aktif Hisseler10:51
|MEGAP
|3,70
|254.745
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|254.745
|% 12,12
|
|RTALB
|62,70
|75.581.263
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.361.605
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,66
|560.879.471
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,02
|304.105.188
|% 2,02
|
|GUSGR
|5,74
|179.832.299
|% 3,24
|
|SISE
|6,07
|159.897.282
|% 2,02
|
|GARAN
|6,69
|152.484.448
|% 1,83
|
|EKGYO
|2,02
|304.105.188
|% 2,02
|
|KARSN
|3,09
|141.083.154
|% 5,46
|
|YKBNK
|2,09
|78.914.638
|% 2,45
|
|TSKB
|1,10
|41.770.086
|% 2,80
|
|GUSGR
|5,74
|179.832.299
|% 3,24
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3011
|7,3056
|% -0,44
|
|Euro
|8,5796
|8,5861
|% -0,34
|
|Sterlin
|9,5222
|9,5699
|% -0,44
|
|Frank
|7,9487
|7,9966
|% -0,41
|
|Riyal
|1,9414
|1,9512
|% -0,48
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|-31,85
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-9,53
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,11
|28,14
|-1,01
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|-0,28
|
|B. Petrol
|45,22
|45,22
|0,23
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