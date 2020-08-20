***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.08.2020 10:03
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870276
BIST
09:551.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,32
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.124
09:557,3131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3158
En Düşük
7,2632
09:558,6816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0432
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,6816
En Düşük
8,6034
09:55456,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,29
|Açılış
|: 456,81
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler09:55
|TKURU
|97,90
|1.647.755
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|2.636.818
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|71.335
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|3.693.859
|% 9,97
|
|MZHLD
|17,40
|185.362
|% 9,85
|
|CRDFA
|5,77
|185.050
|% -9,98
|
|NIBAS
|19,05
|25.279
|% -9,97
|
|MSGYO
|3,02
|587.366
|% -9,85
|
|DIRIT
|1,93
|246.388
|% -8,96
|
|KSTUR
|73,00
|7.811
|% -6,41
|
|TUPRS
|86,65
|42.318.387
|% 0,81
|
|PETKM
|4,37
|40.480.726
|% 3,31
|
|ZOREN
|2,76
|15.541.875
|% 4,15
|
|RTALB
|58,00
|10.448.758
|% -0,34
|
|SISE
|6,23
|8.023.000
|% -0,64
|
|PETKM
|4,37
|40.480.726
|% 3,31
|
|ZOREN
|2,76
|15.541.875
|% 4,15
|
|AKENR
|2,00
|6.341.600
|% 3,09
|
|EKGYO
|2,05
|4.824.937
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,94
|5.158.327
|% 0,34
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3101
|7,3131
|% 0,34
|
|Euro
|8,6711
|8,6816
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,5307
|9,5785
|% 0,05
|
|Frank
|7,9614
|8,0094
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9433
|1,9531
|% 0,23
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|15,04
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,83
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,06
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,09
|
|B. Petrol
|45,02
|45,02
|-0,35
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