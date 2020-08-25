***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.08.2020 15:45
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871059
BIST
16:021.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,41
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
16:027,3983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0207
|Açılış
|: 7,4320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4007
En Düşük
7,3558
16:028,7579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0600
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7603
En Düşük
8,6716
16:02459,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,37
|Açılış
|: 458,43
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler16:02
|INTEM
|14,30
|3.946.764
|% 10,00
|
|BFREN
|928,10
|38.608.854
|% 9,99
|
|IZMDC
|19,60
|9.800.090
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.274.817
|% 9,99
|
|SERVE
|7,85
|693.043
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|376.116
|% -9,79
|
|BURCE
|21,40
|1.665.007
|% -6,96
|
|MERIT
|35,04
|58.937
|% -6,46
|
|AYCES
|42,10
|17.855
|% -6,44
|
|ETILR
|3,61
|111.654
|% -6,23
|
|THYAO
|11,39
|1.423.426.083
|% 2,80
|
|PETKM
|4,15
|1.076.709.712
|% 0,24
|
|SASA
|16,04
|1.006.073.583
|% 7,65
|
|TUPRS
|84,10
|588.696.770
|% -0,24
|
|YKBNK
|2,06
|556.510.498
|% -3,74
|
|YKBNK
|2,06
|556.510.498
|% -3,74
|
|PETKM
|4,15
|1.076.709.712
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,92
|462.747.276
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,00
|510.934.233
|% 2,74
|
|BJKAS
|3,17
|412.051.939
|% -0,31
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3948
|7,3983
|% 0,28
|
|Euro
|8,7512
|8,7579
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,6917
|9,7403
|% 0,82
|
|Frank
|8,0985
|8,1473
|% 0,46
|
|Riyal
|1,9668
|1,9767
|% 0,24
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|0,13
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|-22,00
|
|Tam
|3.033
|3.110
|-18,49
|
|Yarım
|1.466
|1.505
|-8,94
|
|Çeyrek
|735
|752
|-4,48
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,01
|
|B. Petrol
|46,35
|46,35
|0,71
|