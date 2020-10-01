***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 10:22
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877657
BIST
10:141.150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.149
10:147,6763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0450
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:149,0169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0393
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:14468,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,99
|Açılış
|: 467,94
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:14
|MERKO
|13,20
|33.670.737
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|754.478
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|2.352.969
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|KSTUR
|198,50
|50.221
|% -9,98
|
|SISE
|7,14
|347.361.038
|% -2,46
|
|ASELS
|19,69
|216.392.014
|% 1,92
|
|GARAN
|7,15
|138.577.379
|% 0,70
|
|GUBRF
|33,16
|90.970.210
|% 3,24
|
|THYAO
|10,60
|80.278.811
|% 0,95
|
|SISE
|7,14
|347.361.038
|% -2,46
|
|KRDMD
|3,38
|79.030.079
|% -0,29
|
|ODAS
|2,82
|57.027.081
|% -0,70
|
|GARAN
|7,15
|138.577.379
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,60
|25.832.832
|% 0,00
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6702
|7,6763
|% -0,58
|
|Euro
|9,0067
|9,0169
|% -0,43
|
|Sterlin
|9,8859
|9,9354
|% -0,40
|
|Frank
|8,3008
|8,3508
|% -0,36
|
|Riyal
|2,0382
|2,0484
|% -0,45
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|10,62
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,85
|5,86
|0,10
|
|B. Petrol
|42,37
|42,37
|0,07
|