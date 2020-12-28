***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2020 10:00
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895077
BIST
12:471.441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 15,25
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.442
En Düşük
1.432
12:477,4677
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -0,1186
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4603
12:479,1484
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0936
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1384
12:47452,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -6,09
|Açılış
|: 452,50
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
452,39
BIST En Aktif Hisseler12:45
|INTEM
|30,80
|6.256.913
|% 10,00
|
|CMBTN
|239,80
|27.412.431
|% 10,00
|
|YAPRK
|66,55
|4.050.466
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|BRYAT
|502,50
|259.464.928
|% -9,99
|
|INVEO
|44,00
|36.117.505
|% -6,62
|
|BRSAN
|28,30
|465.214.579
|% -6,60
|
|SANKO
|9,57
|8.314.291
|% -6,54
|
|NIBAS
|63,00
|7.124.649
|% -4,55
|
|GUBRF
|67,95
|1.326.044.679
|% 6,17
|
|SISE
|7,30
|885.431.636
|% 1,53
|
|BRSAN
|28,30
|465.214.579
|% -6,60
|
|KOZAL
|93,70
|384.201.441
|% -1,06
|
|TUPRS
|108,10
|329.107.194
|% 1,98
|
|SISE
|7,30
|885.431.636
|% 1,53
|
|SKBNK
|1,55
|179.811.822
|% 2,65
|
|TSKB
|1,83
|140.134.859
|% 0,00
|
|ODAS
|3,93
|296.654.121
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,16
|146.364.316
|% 0,93
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4612
|7,4660
|% -1,59
|
|Euro
|9,1389
|9,1483
|% -1,01
|
|Sterlin
|10,0956
|10,1462
|% -1,49
|
|Frank
|8,3665
|8,4169
|% -1,36
|
|Riyal
|1,9857
|1,9957
|% -1,49
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|3,23
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-5,38
|
|Cumhuriyet
|3.009
|3.054
|-16,00
|
|Tam
|2.990
|3.066
|-28,08
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|-13,58
|
|Çeyrek
|725
|742
|-6,79
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,36
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,04
|
|B. Petrol
|51,72
|51,72
|0,38
|