***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2021 10:50
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926582
BIST
12:061.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,58
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
12:068,1865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0319
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
12:069,7431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0399
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
12:06457,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,59
|Açılış
|: 457,90
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler12:06
|PENGD
|4,51
|79.399.274
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|471.787
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|611.156
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|93.853.085
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.686.405
|% -9,88
|
|VAKKO
|12,13
|39.321.792
|% -8,93
|
|KRTEK
|15,45
|3.651.457
|% -8,58
|
|NTGAZ
|16,14
|795.618.169
|% -2,36
|
|BJKAS
|12,29
|369.093.039
|% 9,93
|
|EREGL
|16,35
|354.305.006
|% 0,25
|
|GARAN
|6,63
|302.012.597
|% -0,15
|
|PETKM
|6,08
|285.653.101
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,84
|165.166.389
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,08
|163.677.801
|% -0,95
|
|TSKB
|1,36
|83.107.470
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,64
|34.397.694
|% -3,03
|
|SKBNK
|1,12
|58.740.498
|% -1,75
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1810
|8,1865
|% 0,39
|
|Euro
|9,7363
|9,7431
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,2251
|11,2814
|% 0,75
|
|Frank
|8,8202
|8,8733
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1778
|2,1887
|% 0,45
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-6,11
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,16
|63,16
|0,21
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