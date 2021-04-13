***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 10:55
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927186
BIST
10:431.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -7,67
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.366
10:438,1553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0058
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,1754
En Düşük
8,1377
10:439,7172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7349
En Düşük
9,6790
10:43453,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,95
|Açılış
|: 453,10
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,66
BIST En Aktif Hisseler10:43
|MTRKS
|49,56
|3.836.142
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|460.907
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|2.745.218
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.107.808
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|7.626.883
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|ETYAT
|4,85
|314.028
|% -9,85
|
|KSTUR
|224,30
|190.431
|% -9,85
|
|KRTEK
|16,79
|11.840.820
|% -9,44
|
|BJKAS
|13,51
|242.032.520
|% 9,93
|
|FENER
|33,68
|221.919.431
|% 7,60
|
|KOZAL
|113,10
|171.385.499
|% 1,07
|
|EREGL
|16,61
|168.648.969
|% 1,28
|
|NTGAZ
|13,97
|149.726.234
|% -6,12
|
|EKGYO
|1,80
|96.102.593
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,07
|60.067.576
|% 0,00
|
|TSKB
|1,31
|36.937.719
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,11
|68.975.265
|% 0,32
|
|ODAS
|3,51
|73.873.930
|% -1,13
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1532
|8,1553
|% 0,07
|
|Euro
|9,7089
|9,7172
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,1932
|11,2494
|% 0,24
|
|Frank
|8,7915
|8,8445
|% -0,11
|
|Riyal
|2,1688
|2,1797
|% 0,11
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-4,92
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,04
|
|B. Petrol
|63,68
|63,68
|0,40
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