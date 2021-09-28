***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2021 13:13
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965492
BIST
14:121.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -10,89
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
14:128,8827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0654
|Açılış
|: 8,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8919
En Düşük
8,8095
14:1210,3830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0644
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
14:12495,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,97
|Açılış
|: 495,21
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler14:12
|ERSU
|4,62
|30.962.794
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|25.767.473
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.627.920
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.507.104
|% 9,98
|
|ASUZU
|18,77
|59.785.896
|% 9,96
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|23.574.209
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|11.614.292
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|BIOEN
|34,02
|96.663.406
|% -9,67
|
|THYAO
|13,74
|742.263.982
|% 1,55
|
|GARAN
|8,88
|624.948.457
|% -0,45
|
|TUPRS
|112,70
|471.410.005
|% 0,63
|
|KRDMD
|6,30
|303.043.097
|% -1,10
|
|SISE
|8,02
|267.206.487
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,34
|265.902.492
|% -0,85
|
|ODAS
|1,35
|105.318.745
|% 0,75
|
|GARAN
|8,88
|624.948.457
|% -0,45
|
|THYAO
|13,74
|742.263.982
|% 1,55
|
|KRDMD
|6,30
|303.043.097
|% -1,10
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8798
|8,8827
|% 0,74
|
|Euro
|10,3780
|10,3830
|% 0,62
|
|Sterlin
|12,0531
|12,1135
|% 0,10
|
|Frank
|9,5352
|9,5926
|% 0,52
|
|Riyal
|2,3620
|2,3738
|% 0,79
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|-17,63
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-12,00
|
|Tam
|3.269
|3.351
|-15,87
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|-7,67
|
|Çeyrek
|792
|810
|-3,84
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,21
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|-0,07
|
|B. Petrol
|79,31
|79,31
|0,59
|
Seans Raporu
14:12
daha fazla
-
14:28DESPC
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 866, 525 adet işlem
-
14:27BIOEN
Yüzde -9.67 oranında düşüşle 34.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 812, 138 adet işlem
-
14:26BJKAS
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 532, 985 adet işlem
-
14:25DITAS
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 16.41 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 215 adet işlem
-
14:24XU100
Endeks 1, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 6, 497.00 milyon TL de