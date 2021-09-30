***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2021 17:44
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARFA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965931
BIST
17:401.407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 14,84
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
17:408,8708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0462
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8530
17:4010,2962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0595
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2740
17:40499,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,65
|Açılış
|: 499,47
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
500,76
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler17:38
|VBTYZ
|20,74
|53.644.372
|% 9,97
|
|KARYE
|15,91
|98.916.789
|% 9,95
|
|ATAGY
|4,32
|28.087.776
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.232.524
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.831.538
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.320.517
|% -9,93
|
|GARFA
|11,85
|4.780.407
|% -8,64
|
|YEOTK
|77,95
|64.245.456
|% -8,35
|
|GARAN
|9,22
|1.983.924.325
|% 1,77
|
|THYAO
|13,96
|947.319.593
|% 1,31
|
|TUPRS
|115,10
|836.653.810
|% 2,13
|
|SISE
|8,24
|824.871.458
|% 0,86
|
|AKBNK
|5,34
|698.957.492
|% 1,91
|
|YKBNK
|2,42
|590.012.065
|% 2,11
|
|GARAN
|9,22
|1.983.924.325
|% 1,77
|
|AKBNK
|5,34
|698.957.492
|% 1,91
|
|KRDMD
|6,46
|643.593.037
|% 2,38
|
|SISE
|8,24
|824.871.458
|% 0,86
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8635
|8,8669
|% -0,56
|
|Euro
|10,2897
|10,2969
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,9200
|11,9797
|% -0,09
|
|Frank
|9,4547
|9,5116
|% -0,45
|
|Riyal
|2,3564
|2,3682
|% -0,53
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|30,46
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,65
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,10
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|0,11
|
|B. Petrol
|77,39
|77,39
|-0,70
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Seans Raporu
17:38
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