***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2021 10:02
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GARFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966779
BIST
11:241.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,40
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
11:248,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0110
|Açılış
|: 8,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8414
11:2410,2831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0108
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
11:24500,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,16
|Açılış
|: 500,40
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,44
BIST En Aktif Hisseler11:24
|EMNIS
|20,90
|396.264
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|50.008.921
|% 9,93
|
|ALMAD
|2,35
|3.281.307
|% 9,81
|
|ALBRK
|1,81
|57.016.327
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|980.750
|% 9,59
|
|KARYE
|15,29
|31.794.334
|% -7,33
|
|HURGZ
|2,32
|22.832.148
|% -7,20
|
|MARTI
|1,57
|9.371.026
|% -6,55
|
|KUTPO
|61,40
|37.322.341
|% -6,26
|
|RALYH
|4,50
|5.872.202
|% -5,66
|
|THYAO
|14,04
|419.731.573
|% 1,23
|
|MAREN
|10,22
|417.208.620
|% 1,69
|
|GARAN
|9,24
|393.571.963
|% 0,22
|
|TUPRS
|117,70
|312.613.484
|% 1,47
|
|SISE
|8,16
|161.232.351
|% 0,25
|
|SKBNK
|0,99
|84.061.897
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,38
|155.550.711
|% 0,00
|
|GARAN
|9,24
|393.571.963
|% 0,22
|
|MAREN
|10,22
|417.208.620
|% 1,69
|
|AGYO
|3,25
|106.201.972
|% 5,18
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8549
|8,8582
|% 0,12
|
|Euro
|10,2797
|10,2831
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0184
|12,0787
|% 0,06
|
|Frank
|9,5167
|9,5740
|% -0,21
|
|Riyal
|2,3533
|2,3651
|% -0,01
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-10,99
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|0,49
|