***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2021 10:00
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976755
BIST
10:301.621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.622
En Düşük
1.614
10:309,7761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0439
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7987
En Düşük
9,7204
10:3011,3083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0145
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3451
En Düşük
11,2653
10:30574,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,97
|Açılış
|: 574,19
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
574,83
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler10:28
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|KERVN
|0,75
|131.395
|% 7,14
|
|GSDDE
|4,48
|9.947.920
|% 5,66
|
|DOAS
|36,20
|38.217.133
|% 5,42
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|RALYH
|8,21
|10.074.050
|% -7,23
|
|EMKEL
|2,73
|8.888.097
|% -6,83
|
|BASGZ
|19,17
|78.682.160
|% -6,30
|
|KLMSN
|10,30
|8.272.190
|% -5,94
|
|TSPOR
|6,14
|453.631.227
|% -0,65
|
|GARAN
|10,68
|391.982.146
|% 0,95
|
|THYAO
|18,18
|300.932.051
|% 0,11
|
|PETKM
|7,26
|279.049.851
|% 0,00
|
|SAHOL
|12,80
|169.192.205
|% 1,43
|
|TSPOR
|6,14
|453.631.227
|% -0,65
|
|EKGYO
|2,15
|107.007.923
|% 1,42
|
|PETKM
|7,26
|279.049.851
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,09
|118.711.614
|% 0,00
|
|GARAN
|10,68
|391.982.146
|% 0,95
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7750
|9,7795
|% 0,49
|
|Euro
|11,2987
|11,3110
|% 0,15
|
|Sterlin
|13,2153
|13,2816
|% 0,48
|
|Frank
|10,6623
|10,7265
|% 0,24
|
|Riyal
|2,5989
|2,6119
|% 0,53
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-8,48
|
|Altın Gr.
|574
|574
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,03
|
|B. Petrol
|85,30
|85,30
|0,52
|
Seans Raporu
10:28
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