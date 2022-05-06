***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2022 17:52
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027317
BIST
17:542.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -12,34
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
17:5414,9504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0894
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
17:5415,8372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1251
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
17:54905,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,08
|Açılış
|: 905,78
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler17:54
|SMRTG
|20,48
|288.743.186
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|62.994.651
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|16.887.677
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|103.756.653
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.569.219
|% 9,97
|
|PETUN
|24,18
|66.032.601
|% -9,03
|
|SELVA
|18,15
|28.204.560
|% -7,77
|
|ETILR
|9,24
|7.687.973
|% -6,67
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|ALCTL
|27,34
|41.315.975
|% -6,50
|
|SISE
|19,41
|5.355.224.754
|% 3,19
|
|THYAO
|42,22
|3.272.838.635
|% -1,08
|
|TUPRS
|253,20
|1.859.612.161
|% 3,22
|
|AKBNK
|8,73
|1.511.534.458
|% -0,57
|
|KOZAL
|185,50
|1.465.163.330
|% 4,39
|
|SISE
|19,41
|5.355.224.754
|% 3,19
|
|YKBNK
|4,83
|1.153.706.962
|% -0,21
|
|ODAS
|2,51
|480.067.309
|% -5,64
|
|AKBNK
|8,73
|1.511.534.458
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,68
|452.953.830
|% -1,11
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9426
|14,9504
|% 0,60
|
|Euro
|15,8205
|15,8372
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,3958
|18,4880
|% 0,51
|
|Frank
|15,1108
|15,2019
|% 0,60
|
|Riyal
|3,9732
|3,9931
|% 0,62
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|7,56
|
|Altın Gr.
|905
|906
|8,85
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,37
|