***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.06.2022 17:53
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037485
BIST
10:382.525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,26
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.525
10:3817,2934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0557
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3001
En Düşük
17,1975
10:3818,0206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1602
En Düşük
17,9707
10:381.017,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.017,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.019,40
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler10:36
|UFUK
|73,70
|2.768.425
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,10
|6.582.577
|% 8,55
|
|MAKTK
|3,32
|23.100.317
|% 7,44
|
|TETMT
|260,00
|11.843.203
|% 6,82
|
|BRKO
|1,60
|1.030.066
|% 6,67
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|ENKAI
|17,82
|76.925.194
|% -5,06
|
|AYDEM
|8,17
|2.159.720
|% -4,22
|
|RAYSG
|12,43
|1.291.437
|% -3,94
|
|THYAO
|47,76
|1.525.231.366
|% -1,40
|
|EREGL
|30,18
|771.345.309
|% 0,73
|
|SASA
|46,12
|633.111.130
|% 3,13
|
|SISE
|21,74
|448.518.029
|% -0,28
|
|KRDMD
|13,28
|268.323.707
|% 0,61
|
|SKBNK
|1,14
|45.029.844
|% 0,00
|
|THYAO
|47,76
|1.525.231.366
|% -1,40
|
|ISCTR
|4,76
|123.537.424
|% -0,21
|
|DOHOL
|4,09
|105.879.320
|% -0,49
|
|EREGL
|30,18
|771.345.309
|% 0,73
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2894
|17,2991
|% 0,36
|
|Euro
|17,9780
|18,0093
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,8025
|20,9068
|% -0,49
|
|Frank
|17,4881
|17,5934
|% 1,35
|
|Riyal
|4,5954
|4,6184
|% 0,41
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-6,56
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,82
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.749
|6.852
|-19,00
|
|Yarım
|3.314
|3.352
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.675
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,52
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|-0,00
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,69
|