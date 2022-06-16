***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2022 10:02
***GARFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037574
BIST
10:592.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,82
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.525
10:5917,2989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0612
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3030
En Düşük
17,1975
10:5918,0424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0228
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1602
En Düşük
17,9707
10:591.017,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.017,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.019,40
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler10:59
|UFUK
|73,70
|3.207.087
|% 10,00
|
|PKENT
|159,10
|40.601.515
|% 9,95
|
|YGGYO
|22,38
|7.961.650
|% 9,92
|
|MAKTK
|3,33
|27.490.879
|% 7,77
|
|TETMT
|262,30
|13.522.933
|% 7,76
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|ENKAI
|17,75
|101.833.764
|% -5,43
|
|SKTAS
|2,91
|13.197.855
|% -3,96
|
|ULAS
|2,98
|990.657
|% -3,87
|
|THYAO
|48,00
|1.793.984.131
|% -0,91
|
|EREGL
|30,26
|907.066.382
|% 1,00
|
|SASA
|46,32
|810.502.974
|% 3,58
|
|SISE
|21,76
|506.275.398
|% -0,18
|
|KRDMD
|13,36
|371.712.678
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,61
|109.199.545
|% 0,38
|
|SKBNK
|1,14
|46.069.786
|% 0,00
|
|TSKB
|2,18
|81.936.899
|% 1,40
|
|THYAO
|48,00
|1.793.984.131
|% -0,91
|
|YKBNK
|4,71
|159.262.622
|% -1,05
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2942
|17,2989
|% 0,36
|
|Euro
|18,0023
|18,0424
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,8413
|20,9458
|% -0,30
|
|Frank
|17,5827
|17,6887
|% 1,90
|
|Riyal
|4,5958
|4,6189
|% 0,42
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-4,73
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,29
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.746
|6.849
|-22,00
|
|Yarım
|3.312
|3.350
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.674
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,02
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,51
|
Seans Raporu
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